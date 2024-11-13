İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret için net rakam

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu açıklamalarında, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada en az 28 bin TL olması gerektiğini belirtti.

"Asgari ücret en az 28 bin TL olmalı"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, asgari ücretin yetersizliğine dair sert eleştirilerde bulundu. Dervişoğlu, iktidarın işçi ve emekçilere yönelik olumsuz yaklaşımını "şeytani bir plan" olarak nitelendirerek, geçmiş yıllarda hedeflenen enflasyon oranları esas alındığında bugünkü asgari ücretin çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

2006 yılından itibaren uygulansaydı, asgari ücretin şu anda 1.875 TL olabileceğini belirten Dervişoğlu, 2019'dan itibaren yapılacak bir artışla ise asgari ücretin 4.100 TL olması gerektiğini ifade etti. Bugünkü 17 bin TL'lik asgari ücretin, emekçilerin yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, 2025 yılının Temmuz ayında da asgari ücretin en az 28 bin TL olması gerektiğini belirtti.