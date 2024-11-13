  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret için net rakam
Takip Et

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret için net rakam

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, yılın son günlerinde asgari ücretin 28 bin TL seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade ederken, 2025 yılının Temmuz ayında asgari ücretin bir kez daha güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan asgari ücret için net rakam
Takip Et

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu açıklamalarında, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada en az 28 bin TL olması gerektiğini belirtti.

"Asgari ücret en az 28 bin TL olmalı"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, asgari ücretin yetersizliğine dair sert eleştirilerde bulundu. Dervişoğlu, iktidarın işçi ve emekçilere yönelik olumsuz yaklaşımını "şeytani bir plan" olarak nitelendirerek, geçmiş yıllarda hedeflenen enflasyon oranları esas alındığında bugünkü asgari ücretin çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

2006 yılından itibaren uygulansaydı, asgari ücretin şu anda 1.875 TL olabileceğini belirten Dervişoğlu, 2019'dan itibaren yapılacak bir artışla ise asgari ücretin 4.100 TL olması gerektiğini ifade etti. Bugünkü 17 bin TL'lik asgari ücretin, emekçilerin yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, 2025 yılının Temmuz ayında da asgari ücretin en az 28 bin TL olması gerektiğini belirtti.

Yasa dışı bahis operasyonu genişliyor! Sokaklara reklam yazıları yazan 3 zanlı yakalandıYasa dışı bahis operasyonu genişliyor! Sokaklara reklam yazıları yazan 3 zanlı yakalandıGündem

 

Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğizPentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğizDünya

 

Gündem
CHP ekonomiye ağırlık verecek: 45 ile kurmaylarını gönderecek
CHP ekonomiye ağırlık verecek: 45 ile kurmaylarını gönderecek
Başkan öldürülmüştü: Balışeyh Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Başkan öldürülmüştü: Balışeyh Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu
Kocaeli'de sahte fatura operasyonu: 41 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de sahte fatura operasyonu: 41 zanlı tutuklandı
Yasa dışı bahis soruşturması: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanma talebi reddedildi
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanma talebi reddedildi
Özgür Özel, Bahçeli'ye seslendi: Adım atacaksa kapımı kapalı tutmam
Özgür Özel, Bahçeli'ye seslendi: Adım atacaksa kapımı kapalı tutmam
PKK'ya bir darbe daha: 5 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya bir darbe daha: 5 terörist etkisiz hale getirildi