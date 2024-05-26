Başkentte bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya'da bugün düzenlenecek olan 'Büyük Emekli Mitingi' dolaysıyla saat 13.00 ile 17.00 arasında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Pazar günü saat 10.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar ise kapatılacak yollar şöyle:

"Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesinden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Gar Meydanı istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapatılacak."