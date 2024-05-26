  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Lideri Özgür Özel, bugün emeklilerle buluşacak
Takip Et

CHP Lideri Özgür Özel, bugün emeklilerle buluşacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen 'Büyük Eğitim Mitingi'nin ardından bugün Ankara’da 'Büyük Emekli Mitingi'ni düzenleyecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Lideri Özgür Özel, bugün emeklilerle buluşacak
Takip Et

Ankara Tandoğan Meydanı'nda emeklilerle bir araya gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada, “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise miting için İstanbul'un 39 ilçesinden otobüs kaldırılacağını belirtti.

Özgür Özel, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak! #BüyükEmekliMitingi" ifadelerine yer verdi.

13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 65 şüpheli yakalandı13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 65 şüpheli yakalandıGündem

 

Meteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyorMeteorolojiden son rapor: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyorGündem

 