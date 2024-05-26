CHP Lideri Özgür Özel, bugün emeklilerle buluşacak

Ankara Tandoğan Meydanı'nda emeklilerle bir araya gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada, “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise miting için İstanbul'un 39 ilçesinden otobüs kaldırılacağını belirtti.

Özgür Özel, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak! #BüyükEmekliMitingi" ifadelerine yer verdi.