Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Edinilen bilgiye göre, Erikli ile Mecidiye arasında kalan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve iş makineleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangına karadan itfaiye ve orman ekipleriyle müdahale edilirken, havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle destek veriliyor. Ekipler yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.