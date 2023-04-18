Bayram namazı ne zaman, kaçta kılınacak?
Ramazan bayramına günler kala bayram namazı saatleri sorgulanmaya başladı. Bayram namazı saatleri illere göre değişiyor. Bayram namazı saat kaçta? Diyanet il il Ramazan Bayramı namaz vakitlerini paylaştı.
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Ramazan Bayramına günler kala bayram namazı saatleri merak edilenler arasına girdi. Müslümanlar bayram namazıyla birlikte Ramazan Bayramı'nı karşılayacak, camilerde ve evlerde bayramlaşma başlayacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı vakitlerini duyurdu.
21 Nisan 2023 Cuma, Ramazan Bayramının birinci günü olarak kutlanacak.
Bayram namazı, saatleri bazı illerde şöyle:
İstanbul 06.49
Ankara 06. 34
İzmir 06.59
Bursa 06.49
Adana 06.27
Çanakkale 07.00