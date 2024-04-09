Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri 2024
10 Nisan çarşamba günü Ramazan Bayramı’nın birinci günü. Vatandaşlar bayram namazının saat kaçta olduğunu araştırmaya başladılar. Diyanet tarafından bayram namazı vakitleri yayımlandı. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il Ramazan Bayramı namaz saatleri…
Bayram namazı, Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı'nın ilk günü Güneş'in doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namaz. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip diğer mezheplere göre sünnettir.
Ramazan Bayramı namaz saatleri 2024
Adana: 06.41
Adıyaman: 06.29
Afyonkarahisar: 06.59
Ağrı: 06.08
Aksaray: 06.45
Amasya: 06.37
Ankara: 06.49
Antalya: 07.00
Ardahan: 06.09
Artvin: 06.13
Aydın: 07.10
Balıkesir: 07.09
Bartın: 06.50
Batman: 06.17
Bayburt: 06.19
Bilecik: 07.00
Bingöl: 06.19
Bitlis: 06.13
Bolu: 06.54
Burdur: 07.01
Bursa: 07.04
Çanakkale: 07.15
Çankırı: 06.46
Çorum: 06.40
Denizli: 07.05
Diyarbakır: 06.21
Düzce: 06.55
Edirne: 07.13
Elazığ: 06.24
Erzincan: 06.23
Erzurum: 06.15
Eskişehir: 06.59
Gaziantep: 06.33
Giresun: 06.26
Gümüşhane: 06.22
Hakkari: 06.07
Hatay: 06.38
Iğdır: 06.04
Isparta: 07.00
İstanbul: 07.04
İzmir: 07.13
Kahramanmaraş: 06.34
Karabük: 06.49
Karaman: 06.49
Kars: 06.08
Kastamonu: 06.45
Kayseri: 06.39
Kilis: 06.34
Kırıkkale: 06.47
Kırklareli: 07.11
Kırşehir: 06.44
Kocaeli: 07.00
Konya: 06.52
Kütahya: 07.01
Malatya: 06.28
Manisa: 07.12
Mardin: 06.19
Mersin: 06.44
Muğla: 07.09
Muş: 06.15
Nevşehir: 06.42
Niğde: 06.43
Ordu: 06.28
Osmaniye: 06.37
Rize: 06.18
Sakarya: 06.58
Samsun: 06.34
Şanlıurfa: 06.27
Siirt: 06.14
Sinop: 06.39
Şırnak: 06.12
Sivas: 06.33
Tekirdağ: 07.10
Tokat: 06.34
Trabzon: 06.21
Tunceli: 06.23
Uşak: 07.04
Van: 06.08
Yalova: 07.03
Yozgat: 06.41
Zonguldak: 06.52