Bedelli askerlik 2024 hangi illerde yapılıyor? Bedelli askerlik kaç gün sürüyor?

Gündemde çok fazla merak edilip araştırılan bedelli askerlik yerleri, celp dönemleri ile birlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. İşte, merak konusu olan haberimizin detayları..

Binlerce adayın merakla beklediği bedelli askerlik yerleri belli oldu. Bedelli askerlik yapacak olanlar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile askerlik yapacakları il, kışla ve tarihi sorgulama yapıp öğrenebiliyor.

2024 YILI BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?

Bedelli askerlik eğitimi verilen bazı iller şunlardır:

59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı – Çanakkale (Ezine)

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı – İzmir (Seferihisar)

Bedelli askerlik eğitimi verilen bazı iller şunlardır:

59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı – Çanakkale (Ezine)

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı – İzmir (Seferihisar)

48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı – Bilecik