'Belediyeye uğramadan 2 yıl maaş aldılar' iddiası: Başkan Çavuşoğlu'dan suç duyurusu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlığında yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı personel şirketi olan PERAŞ çalışanlarına yapılan zam sonrası belediye meclisine gelen çalışanlar, pankart açarak, "İşçinin gururu Çavuşoğlu" sloganlarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

38 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının ardından bir açıklama yapan Başkan Çavuşoğlu, 16 Temmuz'da ilk birleşimi yapılan Meclis toplantısında AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'a yaptığı çağrıyı tekrarladı.

Başkan Çavuşoğlu, “Denizli kamuoyunda bir kez daha çağrıya çıkıyorum. Cahit Özkan 2 sene boyunca, Denizli Büyükşehir Belediyesinde memur olmasına rağmen danışman olarak yanınızda çalıştırdığınız B.H. isimli personel, bu süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesi kapısından hiç girmemiştir. Bu herkes tarafından bilinmektedir. 2 sene boyunca çalıştırdığınız bu personelin maaşı da Denizli Büyükşehir Belediyesinden ödenmiştir. Ayrıca bu kişi belediyeye hiç gelmeden de memur olmuştur.” dedi.

Başkan Çavuşoğlu vicdanlara seslendi

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Televizyonlara çıktığınızda her daim, her şartta ve her yerde kul hakkından, vatandan, bayraktan bahsedebilmeniz için öncelikli olarak yanınızda, hizmetinize çalıştırdığınız insanların maaşlarını Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmiş olmasını, vicdanınızı yaralayıp yaralamadığını, hala yaralamıyorsa, bu anlamda kul katında bu hesabın adli makamlara gideceğinin bilinmesini istiyorum. Kul katında ulaşabileceğimiz sonucun ne olduğunu bilmesem de Yüce Rabbimin bunun hesabını soracağına da inancımın tam olduğunun da bilinmesini istiyorum.”

“Tek düsturum yetim hakkı yiyenlerin peşinde olmak”

Bu sürecin takibini her fırsatta Meclis'te kamuoyuna aktaracağını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Bu anlamda hayatımın tek düsturunun yetim hakkı yiyenlerin peşinde olmak olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Umuyorum bu karardan sonra yetim hakkına el uzatan her kim varsa, her kim bunu yaptıysa, her kim Denizli Büyükşehir Belediyesinin personelini yanında çalıştırıp da maaşını belediyeye ödettiyse, adı her ne olursa olsun takip edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Bu çağrımı bir kez daha yineliyorum ve diyorum: Gelin kul katında en azından hesabınızı ödeyin” ifadelerini kullandı.

Belediyeye uğramadan maaş alan personelle ilgili olarak tespit ettikleri fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan Başkan Çavuşoğlu, milletvekili Cahit Özkan'ın yanında danışman olarak görev yapmasına rağmen Denizli Büyükşehir Belediyesinden maaş alan B.H. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, ayrıca bunun yanı sıra tespit ettikleri 2 kişi için daha soruşturma başlattıklarını sözlerine ekledi.

Engellilere otopark ve ulaşımda kolaylık

Toplantıda, Başkan Çavuşoğlu’nun önergesiyle engellilerin yaşamını kolaylaştıracak otopark ve ulaşım konusu gündemin 34 ve 35’nci maddesi olarak görüşüldü. Buna göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ’nin işlettiği belediye otobüslerinden, 18 yaş ve üzerindeki yüzde 50 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların refakatçilerinin de ücretsiz yararlanması ile Denizli Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BELTAŞ tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklardan engellilerin kimliklerini ibraz etmesi şartıyla ücretsiz faydalandırılması konusu karara bağlandı. Her iki gündem maddesi Meclis’ten oybirliği ile geçti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu oylamanın ardından yaptığı konuşmada, aldıkları kararla engellilerin BELTAŞ bünyesinde bulunan tüm otoparklardan 4 saatlik süre dilimini ücretsiz olarak kullanabileceklerini açıkladı.

Ulaşım AŞ bünyesinde bulunan belediye otobüslerinden ise, yüzde 50 ve üzeri engelli raporu bulunan 18 yaş ve üzerindeki engellilerin refakatçilerinin de ücretsiz faydalanabileceğini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar 18 yaş ve üzeri engellilerin refakatçileri otobüslerimizden ücretsiz faydalanamıyordu. Bu kararla birlikte 18 yaş ve üzeri olup da yüzde 50 ve üzeri engeli bulunanların refakatçileri de bundan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin otobüslerini ücretsiz olarak kullanabilecek. Bu anlamda engelli kardeşlerimize bir nebze de olsa koymuş olduğumuz katkı nedeniyle de değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.