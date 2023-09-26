Benzin fiyatları kaç TL, motorinde indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında değişiklik var mı? Brent petrol fiyatlarında düşüş pompaya yansıyacak.

Benzinin litre satış fiyatında Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirime gidilecek.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 38.6 liradan satılıyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor