Benzin fiyatları kaç TL, motorinde indirim yapıldı mı?
Benzin fiyatlarına indirim yapıldı. Motorinde indirim var mı? Uluslararası akaryakıt piyasalarındaki düşüş pompaya yansıdı. Benzinin litra fiyatına 1 lira 90 kuruş indirim yapıldı.
Akaryakıt fiyatlarında değişiklik var mı? Uluslararası piyasalardaki düşüş pompaya yansıdı.
İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 36.66 lira, İzmir'de 37.37 lira, Ankara'da 37.25 lira, Adana'da 37.70 lira, Antalya'da 37.88 lira, Bursa'da 37.30 lira, Diyarbakır'da 37.93 lira ve Trabzon'da 37.50 lira oldu.
Motorin fiyatında ise indirim yapılmadı.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.