Berkay Gezgin de aralarında olduğu 139 tutuklu öğrenci hakkında siyasi yasak istendiği iddia edildi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. 300'e yakın öğrenci tutuklu.

Sözcü’den Saygı Öztürk, tutuklanan 139 öğrenci için iddianame hazırlandığını yazdı. Habere göre bu öğrenciler hakkında siyasi yasak istendi.

Habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Berkay Gezgin hakkında siyasi yasak istendi

Siyasi yasak istenen öğrenciler arasında Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimlerindeki sloganı haline gelen “Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı Berkay Gezgin de var.

Gezgin, CHP 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne girmişti.

Gezgin’e hangi suçlamalar yöneltiliyor?

Saygı Öztürk’e konuşan Gezgin’in avukatı Baykal, suçlamalar hakkında şunları söyledi:

“Berkay Gezgin’in suç tarihi, iddianameye göre 23 Mart saat 20.30’dan sonra gösteriliyor ve o zaman gözaltına alındığı belirtiliyor. Oysa, Berkay, Emniyet tutanaklarına göre gerçekte 22 Mart saat 23.30 civarında gözaltına alınıyor. Yani, Cumhurbaşkanına hakaret edildiği iddiasından yaklaşık 17 saat önce Berkay, Vatan Emniyet’te gözaltındadır ve olayın geçtiği yerde bulunmamaktadır. Berkay, 22’sinde gözaltında olduğuna göre, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasının olduğu 23 Mart’ta olay bölgesinde bulunmamaktadır. Berkay’ın o saatlerde Vatan Emniyet binasında olduğu telefon HTS kayıtları ve sinyalin alındığı baz istasyonlarından da saptanabilir.”