Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanı Murat Hazinedar'a istenen ceza belli oldu

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçlarına ilişkin görülen davada mütalaa açıklandı. Savcılık, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 7 sanığın zincirleme şekilde ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 4’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının ‘irtikap' ve ‘rüşvet' suçlarını işlediği iddiasıyla aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu sanıkların yargılanmasına devam edildi. İstanbul 31.Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada aralarında Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi’nin de bulunduğu 8 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatları da katıldı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Beşiktaş Belediyesi’nde imardan sorumlu başkan yardımcısının bir dönem sanık Rıfat Örnek olduğunu, Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi'nin resmiyette imar konularında herhangi bir yetkisinin olmadığını, sanık Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın, Sipahi’ye belediyenin 4.katında özel bir makam odası tahsis ettiğini ve imar başvurularının evrak işlemlerinin Sipahi tarafından incelendiğini aktardı.

Açıklanan mütalaada, imar konularında yapılan başvuruların ilk olarak Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gittiği, evrakları eksik olmayan başvuruların işlemleri tamamlandıktan sonra Sipahi'nin danışmanı sanık Uğur Şahin tarafından Sipahi’ye götürüldüğü, Şahin' in talimat üzerine imar evrakları tam olan ve onaylanması gereken başvuru sahibini arayarak Sipahi'nin makamına görüşme için çağırdığı, makama gelen başvuru sahibine imar evraklarının onaylanması için Beşiktaş Belediyesi Beltaş Vakfı’na para yatırması gerektiği aksi takdirde imar evraklarının onaylanmayacağının söylediği kaydedildi.

Ruhsat almak isteyen iş sahiplerinden bağış alındı

Başvuru sahiplerinin çoğunun imar evraklarının onaylanmaması halinde zarara uğrayacağını düşündüğü için Beltaş Vakfı’na para yatırmaya rıza göstererek sanık Şahin’in verdiği hesap numarasına parayı yatırdığının belirtildiği mütalaada, imar başvuru evraklarının Sipahi'nin talimatıyla imardan sorumlu olan Rıfat Örnek'e gönderilerek onaylanarak imar onay sürecinin tamamlandığı, benzer şekilde ruhsat için başvuran kişilerden de para talep edilerek haksız şekilde iş sahiplerinden para alındığı, dolayısıyla ruhsat almak isteyen iş sahiplerinden bağış alındığı veya alınmaya çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca, sanık Hazinedar’ın müştekilerden Belediye’ye bağış yapmasını istediği de kaydedildi.

4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Açıklanan mütalaada, sanıklar Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Rifat Örnek, Mürvet Günday, Selçuk Bartınlı, Çetin Kırışgil ve Mustafa Sarı’nın zincirleme şekilde ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan ayrı ayrı 10’ar ay 15’er günden 4’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlardan ise her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatı istendi. Mütalaada ayrıca, diğer 9 sanığın da üzerlerine atılı suçlardan her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatı talep edildi.