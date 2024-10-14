Bilgi Güvenliği Derneği “siber dayanıklılığı” gündeme taşıyacak

ANKARA (EKONOMİ)

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Mustafa Alkan, Genel Sekreter Oğuz Yılmaz ve Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Özarslan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, ulusal siber güvenliğe yönelik bir yasal düzenlemenin gündeme geldiğini ve bu düzenlemeyle merkezi bir otoritenin oluşturulmasının planlandığını kaydetti.

Strateji ve politika belgelerinin yayımlandığını ve devamında yasal düzenlemenin tartışıldığını hatırlatan Alkan, merkezi bir otorite oluşturularak ulusal çapta siber güvenliğin sağlanmasının yönetilmesi, kuralların belirlenmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

Son dönem olayların mesajları

Microsoft ürünlerinde kullanılan siber güvenlik yazılımında yaşanan bir sorun nedeniyle yakın zamanda bu ürünleri kullanan havayolları, üretim tesisleri, elektrik şebekeleri ve bankaların ağır kesintiler yaşadığını hatırlatan Mustafa Alkan, bu durumu “Microsoft çökerse dünya da çöker mesajı verildi” diye yorumladı. Alkan, sözkonusu olayı “saldırı” olarak nitelerken, ana soruna yol açan güvenlik yazılımının yerli muadilini kullanan firmaların hiçbir sorun yaşamadığını belirtti.

İsrail’in Hizbullah mensuplarına yönelik donanımlı saldırının da “her yere ulaşabiliriz” mesajı taşıdığını değerlendiren Mustafa Alkan, “Bu iki olay, siber vatanın korunmasında yerli ve milli teknolojilerin önemini bir kez daha ortaya koydu” dedi. Almanya’nın Merkel döneminde “dinleme skandalı” olarak adlandırılan güvenlik açığının ardından sistemleri Alman üreticilerin donanımlarıyla ve yazılımlarıyla değiştirilmesini zorunlu hale getirdiğini söyleyen Alkan, Türkiye’nin de hem kamuda hem özel sektörde bu yönde hareket etmesi gerektiğini, yerli yazılım ve donanımın geliştirilmesi için de desteklenmesi, firmaların da yerli çözümleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de siber güvenlik açısından uluslararası bazı endekslerde 11. Sırada olmasına karşılık, siber dayanıklılıkta 23. Sırada bulunduğunu belirten Alkan “Bizim de siber ordu, siber savunma için gerekli adımları atmamız, yerli ve milli teknolojileri geliştirmemiz gerekiyor. Siber güvenlik, siber dayanıklılık beka meselesidir. Devletin en önemli öncelikleri arasına girmeli” dedi.

Mustafa Alkan siber güvenliğin sadece kamu ve ülke açısından değil, son dönemde yaygınlaşan fidye yazılımları aracılığıyla yapılan saldırılar nedeniyle gerçek kişilerden küçük şirketlere kadar çok geniş bir alanda kayıplara yol açtığını hatırlattı.