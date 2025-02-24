Bir devrin sonu: 153 yıllık Özel Sen Jorj hastanesi kapatıldı

İstanbul - Galata'da bulunan 153 yıl önce Avusturya’dan İstanbul’a gelen iki rahibe tarafından kurulan Özel Sen Jorj Hastanesi kapatıldı. Osmanlı’nın kolera salgınının pençesinde olduğu dönemde yardım eden rahibelerin barakalarda verdiği hizmet hastanenin temellerini atmıştı.

Hastane, Avusturya'daki merkezinin maddi sıkıntılar nedeniyle aldığı karar doğrultusunda kapatıldı.

Hastane faaliyetlerine son verildi

Resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak 14 Şubat tarihinde hastane faaliyetlerine son verildiği, hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Sevim Erbek'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

İstanbul kültürel mirasının bir parçası

Avusturya Sen Jorj Hastanesi makul fiyatlarla iyi sağlık hizmeti vermesiyle biliniyordu. Ayrıca İstanbul tarihi mirasının da önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

Avusturya Hastanesi’nin hikâyesi

Sen Jorj Avusturya Hastanesi'nin hikayesi 1872 yılında İstanbul’da baş gösteren kolera salgınında, Avusturya’nın Graz şehrinden gelen iki rahibenin Galata Kulesi’nin yakınlarında hastaları tedavi etmesiyle başladı.

Aşevi de hastane bünyesinde halka hizmet verdi

1893 yılında İstanbul’da yaşayan İtalyan bir doktorun şefkat rahibelerine yardım etmesiyle Türkiye’deki ilk Çocuk Kliniğini açılmış, ilerleyen yıllarda Göz Kliniği ve Polikliniğinin ilave edilmesiyle hastaneye dönüştü. Aynı yıllarda rahibeler yönetiminde bir aşevi de hastane bünyesinde halka hizmet vermeye devam etti.

Osmanlı Padişahları ve Avusturya İmparatoru hastanenin bakımını üstlendi

1914 yılına kadar Osmanlı Padişahı ve Avusturya İmparatoru’nun yer aldığı milletlerarası bir komite hastanenin bakım ve onarımı ile gelişmesine yönelik çalışmaları üstlendi.

Cumhuriyet dönemine kadar bu şekilde hizmetlerini sürdüren Avusturya Hastanesi, 1927 yılında yenilenen binasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları ve yeni eklenen İç Hastalıkları, Cerrahi, K.B.B. ve Cilt Hastalıkları alanında hizmet vermeye devam etti.

1995 – 2000 yılları arasında yaptığı ek bina yatırımı ile klinik kapasitesini arttıran hastane, 2003 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin de açılmasıyla dahili ve cerrahi olmak üzere 13 farklı branşta, 4 erişkin ve 4 yenidoğan yoğun bakım olmak üzere 48 yatak kapasitesiyle hizmet veriyordu.