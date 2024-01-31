Bir Sevdadır dizinin Yeşil’i Sude Zülal Güler kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?

Sude Zülal Güler kimdir?

25 Ağustos 2001 yılında İstanbul'da doğdu. 23 yaşındaki Sude Zülal Güler, aslen Makedonya kökenlidir. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Sude Zülal Güler, ilk ve orta öğreniminin ardından Özden Cengiz Anadolu Lisesinden mezun oldu. Daha sonra İnsan Kaynakları Bölümünde eğitim almaya başladı.

Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da drama dersleri alarak oyunculuk yapmaya başladı. 12 yaşında kariyerine ilk adımını Çınar isimli dizi ile attı. Ardından birçok dizide ve filmde oyunculuk performansı sergiledi.

Asıl çıkışını ise 2020'de rol aldığı Şeref Sözü dizisi ile yaşadı. 2022'de yayımlanan gençlik dizisi Tozluyaka'da rol alan oyuncu Güler, ardından Gönül Dağı'nda oynadı. Başarılı oyuncu şimdi ise TRT 1 ekranlarında 31 Ocak Çarşamba günü Bir Sevdadır dizisinde Yeşil karakteri ile izleyicilerle buluşacak.

Rol aldığı projeler

Televizyon dizisi

2013 Çınar

2015 Mayıs Kraliçesi

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2017 İsimsizler

2020 Şeref Sözü

2021 Kazara Aşk

2022 Gülümse Kaderine

2022 Tozluyaka

2023 Gönül Dağı

2024 Bir Sevdadır

İnternet dizizi

2021 Öğrenci Evi

Sinema

2018 Keşif

2022 Baba Yadigarı