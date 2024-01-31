Bir Sevdadır dizinin Yeşil’i Sude Zülal Güler kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
31 Ocak Çarşamba günü(bugün) ekranlara gelecek TRT 1’in yeni dizisi Bir Sevdadır’ın başrolü Sude Zülal Güler'in kim olduğu merak ediliyor. Sude Zülal Güler, Muhteşem Yüzyıl Kösem, İsimsizler ve Tozluyaka gibi birçok önemli dizi ve filmde rol almıştır. Peki, Sude Zülal Güler kimdir? Hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Sude Zülal Güler kimdir?
25 Ağustos 2001 yılında İstanbul'da doğdu. 23 yaşındaki Sude Zülal Güler, aslen Makedonya kökenlidir. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Sude Zülal Güler, ilk ve orta öğreniminin ardından Özden Cengiz Anadolu Lisesinden mezun oldu. Daha sonra İnsan Kaynakları Bölümünde eğitim almaya başladı.
Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da drama dersleri alarak oyunculuk yapmaya başladı. 12 yaşında kariyerine ilk adımını Çınar isimli dizi ile attı. Ardından birçok dizide ve filmde oyunculuk performansı sergiledi.
Asıl çıkışını ise 2020'de rol aldığı Şeref Sözü dizisi ile yaşadı. 2022'de yayımlanan gençlik dizisi Tozluyaka'da rol alan oyuncu Güler, ardından Gönül Dağı'nda oynadı. Başarılı oyuncu şimdi ise TRT 1 ekranlarında 31 Ocak Çarşamba günü Bir Sevdadır dizisinde Yeşil karakteri ile izleyicilerle buluşacak.
Rol aldığı projeler
Televizyon dizisi
2013 Çınar
2015 Mayıs Kraliçesi
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017 İsimsizler
2020 Şeref Sözü
2021 Kazara Aşk
2022 Gülümse Kaderine
2022 Tozluyaka
2023 Gönül Dağı
2024 Bir Sevdadır
İnternet dizizi
2021 Öğrenci Evi
Sinema
2018 Keşif
2022 Baba Yadigarı