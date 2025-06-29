Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı, Türkiye’yi ziyaret edecek

ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri kaynaklarına göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Haziran 2025 tarihinde Türkiye’yi ziyaret edecek olan Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Lammy ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın görüşmede, Türkiye’nin NATO Müttefiki ve stratejik ortağı Birleşik Krallık ile ilişkilerine önem atfettiğini vurgulayacağı belirtildi.

Bakan Fidan’ın görüşmede, “İkili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu ve ilişkilerimizin her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini, güvenlik ve terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasında yakın çalışmaların devam etmesinin önem arz ettiğini, ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayii ve turizm alanlarındaki ilişkilerimizin iki ülke arasındaki itici güç olduğunu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelere önem verildiğini, AB üyesi olmayan iki müttefik olarak Türkiye ve Birleşik Krallık’ın Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinin ayrılmaz unsurları olduğunu” dile getireceği kaydedildi.

Fidan Lammy’le yapacağı görüşmede, değişen küresel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayii alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, Birleşik Krallık’ta yaşayan 500 bine yakın Türk kökenlinin ilişkilerin katma değerini teşkil ettiğini, Türkiye ile Birleşik Krallık’ın bölgesel ve küresel meselelerde mevcut yakın diyaloğunu, eşgüdüm ve iş birliği içinde sürdürmesinin önemli olduğunu aktaracağı ifade edildi.

“İran ve İsrail arasında varılan ateşkes kararı”

Görüşmede Hakan Fidan, Orta Doğu’da pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğini vurgulayarak, İran ve İsrail arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğunu, nükleer enerji konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi için müzakerelere dönülmesi gerektiğinin de altını çizecek.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının adil ve sürdürülebilir bir barışın inşası için elzem olduğunu aktaracak olan Fidan, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sonrasında, ülkenin ekonomik, altyapısal ve beşeri kapasitesinin toparlanması için birlikte çalışılabileceğini de ifade etmesi öngörülüyor.

İkili İlişkiler

Dışişleri kaynaklarınca, Türkiye’nin stratejik ortağı ve NATO Müttefiki Birleşik Krallık’la yakın ikili ilişkilerin, her düzeydeki temas ve ziyaretler vesilesiyle ivme kazanıldığına işaret ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Birleşik Krallık’a ilk resmi ziyaretini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile en son 15 Mayıs 2025 tarihinde NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya’da görüştü.