Blinken ziyaretini tamamladı: ABD iki açıklamada da F-16'lara yer vermedi



ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin ardından, X sosyal medya platformu hesabından paylaşımlarda bulundu. Blinken, Erdoğan’la görüşmesine ilişkin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Gazze'deki çatışmaları, NATO müttefikleri olarak ortak güvenlik önceliklerimizi ve ikili ticaret ve yatırımlarımızı genişletme arzumuzu ele aldık" ifadelerine yer verdi.

"Gazze, Ukrayna ve İsveç konuşuldu"

ABD Dışişleri Bakanlığı da Blinken’ın Erdoğan’la görüşmesine ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı. Bu açıklamada “Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Bakan Blinken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki çatışmalar hakkında görüştüler. Bakan, çatışmanın yayılmasını önleme, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama, insani yardımı genişletme ve sivil kayıpları azaltma ve İsrail'in güvenliğini sağlayacak ve bir Filistin devletinin kurulmasını ilerleten daha geniş ve kalıcı bir bölgesel barış için çalışma ihtiyacını vurguladı.

Bakan Blinken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün savunulması, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması ve ABD ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımın güçlendirilmesi dâhil olmak üzere Avrupa'nın güvenlik önceliklerini de ele aldılar” denildi.

Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmesinin ardından da yine kendisine ait X platformu hesabından “Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Gazze'deki çatışmaları ve İsveç'in daha fazla gecikmeden NATO'ya üyeliğinin gerçekleşmesi konularını görüştüm" mesajını paylaştı.

ABD ikinci açıklamasını yaptı

Bu görüşmeye ilişkin olarak da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından “Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken bugün İstanbul'da, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki çatışmaya ilişkin görüşmelere devam etti. Bakan, çatışmanın yayılmasını önleme ihtiyacının, Filistinli sivillere yönelik insani yardımın arttırılmasının öneminin ve tüm tarafların hem İsrailliler hem Filistinliler hem de daha geniş bir bölgede kalıcı güvenliği sağlayacak bir yol çizme sorumluluğunun altını çizdi. Görüşmede ayrıca NATO Müttefikleri olarak ortak öncelikler de ele alındı ve Bakan, İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması için son adımların tamamlanmasının ve yaptırımlar ile ihracat kontrolünden kaçınma konularının ele alınmasının önemini vurguladı” denildi.

Cumhurbaşkanlığı ya da Dışişleri Bakanlığı tarafındansa görüşmelere ilişkin herhangi bir detay açıklama paylaşılmadı. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın Blinken’i kabul ettiğine dair bir haber ve fotoğraf paylaşıldı. Ancak ele alınan konular konusuna değinilmedi.

Dışişleri Bakanlığı’na yakın diplomatik kaynaklar görüşmelerde Türkiye’ye F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin satışı konusunun da gündeme geldiğini ifade ediyorlar.

Ancak ABD tarafının açıklamalarında, F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusuna değinmemesi dikkat çekti.