Bloomberg: Erdoğan, Türk yetkililerden Davos'a gitmemelerini istedi

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün başlayan zirveye katılmayı planladığını, ancak Erdoğan'ın talebinin ardından karar değiştirdiğini belirtti.

Bloomberg'e göre, Erdoğan ve Şimşek'in ofisi, iddiayla ilgili yorum yapmadı.

"Yabancı yatırımcılarla temas karmaşşık hal alacak"

Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab, Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği 7 Ekim saldırılarını "terör saldırısı" olarak nitelemiş ve kınamıştı.

Bloomberg, Erdoğan'ın Türk yetkililerin Davos'a gitmemesi yönündeki kararının Türkiye'nin yabancı yatırımcılarla temas kurma girişimlerini karmaşıklaştıracağını belirtti.

Erdoğan, Peres'e "one minute" çıkışı yapmıştı

Erdoğan, 2009'da dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve moderatör David Ignatius ile bir panelde yaşadığı tartışmadan bu yana zirveye katılmıyor. Davos Krizi veya "one minute" çıkışı olarak anılan olayda Erdoğan, Peres ve Ignatius'a tepki gösterdikten sonra Davos zirvesine bir daha katılmayacağını söylemişti.

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, 9. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e, 20 Ocak 2009'daki Dünya Ekonomik Forumu'nda "Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz! Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum" demişti.

Zirveye Erdoğan katılmasa da bakanlar ve hükümet yetkilileri katılım gösteriyordu.

Dünya Ekonomik Forumu nedir?

WEF 1971 yılında İsviçreli-Alman bir ekonomist ve profesör olan Klaus Schwab tarafından siyasi, sosyal ve ekonomik konularda küresel işbirliğini teşvik etmek amacıyla kuruldu.

Merkezi Cenevre yakınlarında bulunan ve kar amacı gütmeyen bu uluslararası kuruluşun amacı, kamu ve özel sektörleri bir araya getirerek küresel sorunlara çözüm bulmak için beyin fırtınası yapmak.

Davos kasabası ise WEF'in elli yıl önceki ilk toplantısına ev sahipliği yapmasıyla birlikte, her sene, yıllık toplantının merkezi haline geldi. Hatta Dünya Ekonomik Forumu bile Davos adıyla anılmaya başlandı.