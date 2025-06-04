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Kahramanmaraş'ta bayramda belediye otobüsleri ücretsiz olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde Kurban Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti verileceği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta bayramda belediye otobüsleri ücretsiz olacak
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Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat ve konforlu şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirdi.

Ücretsiz uyguluma 6 Haziran Cuma günü başlayacak

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Haziran Cuma günü başlayacak olan ücretsiz toplu taşıma uygulaması, bayramın son günü olan 9 Haziran Pazartesi akşamına kadar devam edecek. Bu süre boyunca belediye otobüsleri, vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Toplu taşıma araçlarının güzergâhları ve sefer saatleriyle ilgili detaylı bilgilere Kahramankart mobil uygulaması ve internet adresinden ulaşılabildiği bildirildi.

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