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Bolu Dağı’nda yol çalışması: İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde yarından itibaren kapatılacak.

Haber Merkezi
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Bolu Dağı’nda yol çalışması: İstanbul istikameti trafiğe kapatılıyor
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönünde yarından itibaren kapatılacağını bildirdi.

KGM'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Abant-Kaynaşlı kavşakları güzergahındaki 23 kilometrelik kesimin (Bolu Tüneli dahil) İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının, çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılacağına işaret edilen açıklamada, 2 viyadükte de 4 derz değişimi yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle güzergahın, İstanbul yönünde yarın saat 08.00'den 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir."

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