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Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı

Kartalkaya’daki otel yangını faciasıyla ilgili Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü gözaltına alındı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan'ın işlemleri devam ediyor.

Ne olmuştu?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'i serbest bırakılmıştı.

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