Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 20 Mart 2024 çarşamba TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 20 Mart çarşamba TV yayın akışı...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ATV yayın akışı 20 Mart 2024
- 06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06:50 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 18:45 ATV Ana Haber
- 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
KANAL D yayın akışı 20 Mart 2024
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 23:15 Yerli Dizi
- 02:00 Yerli Dizi
- 03:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:50 Arda'nın Ramazan Mutfağı
SHOW TV yayın akışı 20 Mart 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sandık Kokusu
- 00:15 Bahar
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Yeni Gelin
STAR TV yayın akışı 20 Mart 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
- 00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
- 22:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
- 02:30 Aramızda Kalmasın
- 04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
- 05:45 Söz
TV8 yayın akışı 20 Mart 2024
- 06:00 Dizi
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
TRT 1 yayın akışı 20 Mart 2024
- 05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:30 Benim Adım Melek
- 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Kül Masalı
- 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 18:10 Ramazan Sevinci
- 19:20 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Bir Sevdadır
- 23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 00:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
- 03:50 Sahur Bereketi
- 05:30 Kapanış
NOW yayın akışı 20 Mart 2024
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Şahane Hayatım
- 19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
- 20:00 Şahane Hayatım
- 00:15 Korkma Ben Yanındayım
- 02:45 Yaz Şarkısı
- 03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
- 05:45 İnadına Aşk