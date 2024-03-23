Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 23 Mart 2024 cumartesi TV yayın akışı listesi

SHOW TV yayın akışı 23 Mart 2024

08:15 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Arabesk (Yerli Sinema)

15:15 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

05:30 Yeni Gelin

ATV yayın akışı 23 Mart 2024

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Kuruluş Osman

18:50 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Kim Milyoner Olmak İster?

01:20 Bölük (Yerli Sinema)

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

KANAL D yayın akışı 23 Mart 2024

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Taş Kağıt Makas

02:00 Yargı

03:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

NOW TV yayın akışı 23 Mart 2024

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Korkma Ben Yanındayım

14:45 Şahane Hayatım

15:45 Kzıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

23:15 Kirli Sepeti

02:15 Yaz Şarkısı

04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:45 İnadına Aşk

STAR TV yayın akışı 23 Mart 2024

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Müge İle TV Dergisi

11:30 Ayrıcalıklı Rotalar

12:30 Yan Oda

15:30 Yerli Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Yan Oda

20:00 Yan Oda

01:45 Ömer

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Sakla Beni

TV8 yayın akışı 23 Mart 2024

06:30 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Gazete Magazin

05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

TRT 1 yayın akışı 23 Mart 2024

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Bir Sevdadır

09:30 Kara Ağaç Destanı

13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:10 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

02:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03:50 Sahur Bereketi

05:30 Kapanış