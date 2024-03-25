Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? 25 Mart 2024 pazartesi TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 25 Mart pazartesi TV yayın akışı...
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Kanal D yayın akışı 25 Mart 2024
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 22:45 Koruyucu
- 00:45 Arka Sokaklar
- 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
STAR TV yayın akışı 25 Mart 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Ömer
- 20:00 Ömer
- 00:15 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 02:15 Aramızda Kalsın
- 04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
TV8 yayın akışı 25 Mart 2024
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
- 02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
- 04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
TRT1 yayın akışı 25 Mart 2024
- 06:30 Benim Adım Melek
- 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10.30: Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15: Mehmed:Fetihler Sultanı
- 16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
- 18:35 Ramazan Sevinci
- 19.20 Ana Haber
- 20.05 İddiaların aksine
- 20:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
SHOW TV yayın akışı 25 Mart 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Korkusuz Korkak
- 21:45 Üç Kağıtçı
- 23:30 Korkusuz Korkak
ATV yayın akışı 25 Mart 2024
- 06:00 Mevlid ve Süleyman Çelebi
- 06:50 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 18:50 ATV Ana Haber
- 19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar
- 20:00 Yaban Çiçekleri
- 22:45 Yaban Çiçekleri
- 01:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile Sahur
NOW yayın akışı 25 Mart 2024
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Kızıl Goncalar
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Kızıl Goncalar
- 00:15 Yabani
- 02:45 Yaz Şarkısı
- 03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri