BUDO’nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak.
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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
BUDO internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.