Bugün Kabine Toplantısı var mı? 22 Nisan Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir defa yapılıyor. Ancak teamül haline gelen bu uygulama gündemin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Son Kabine Toplantısı 16 Nisan pazartesi yapılmıştı. Bugün Kabine toplantısı yapılmayacak. Bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta 29 Nisan pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Son Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı?

Son Kabine Toplantısı'nda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirildi.

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacağı bildirildi.