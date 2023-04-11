Bursa 1. Bölge milletvekili adayları listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özgürlük İttifakı, İYİ Parti)
Meclis'e 10 milletvekili gönderen Bursa 1. Bölgede hangi parti kaçıncı sırada hangi adayı gösterdi? İşte öne çıkan 5 partinin aday listesi ve adaylık sıraları.
BURSA-1 1 EFKAN ALA AK PARTİ
BURSA-1 1 KAYIHAN PALA CHP
BURSA 1. BÖLGE 1 İSMET BÜYÜKATAMAN MHP
BURSA-1 1 CEYLAN EROL ERDOĞAN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-1 1 YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU İYİ PARTİ
BURSA-1 1 MAHMUT HAKAN KOÇAK TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-1 2 REFİK ÖZEN AK PARTİ
BURSA-1 2 NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU CHP
BURSA 1. BÖLGE 2 AHMET BEYGİRCİ MHP
BURSA-1 2 CAHİT KIRKAZAK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-1 2 SEVİNÇ ATABAY İYİ PARTİ
BURSA-1 2 HELİN İLCEK TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-1 3 AHMET KILIÇ AK PARTİ
BURSA-1 3 MEHMET ATMACA CHP
BURSA 1. BÖLGE 3 YAŞAR TÜRK MHP
BURSA-1 3 SÜMBÜL ORHAN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-1 3 YÜKSEL YILMAZ İYİ PARTİ
BURSA-1 3 ERHAN İMRALI TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-1 4 EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ AK PARTİ
BURSA-1 4 İSMET KARACA CHP
BURSA 1. BÖLGE 4 KORKUT AKTAŞ MHP
BURSA-1 4 KEMALETTİN YILDIZ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-1 4 ŞEYDA ŞAHİN İYİ PARTİ
BURSA-1 4 SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-1 5 MUSTAFA YAVUZ AK PARTİ
BURSA-1 5 JÜLİDE AKKÖPRÜ CHP
BURSA 1. BÖLGE 5 METİN ÇORAKLI MHP
BURSA-1 5 MAHKUM TAŞ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-1 5 YAHYA BAHADIR İYİ PARTİ
BURSA-1 5 TİMUR TORGAY TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-1 6 AHMET YILDIZ AK PARTİ
BURSA-1 6 ALPASLAN YILDIZ CHP
BURSA 1. BÖLGE 6 CANAN TARÇIN MHP
BURSA-1 6 RÜSTEM AVCI EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-1 6 BİRGÜL YILDIZ GÜNAY İYİ PARTİ
BURSA-1 6 EYLEM GÜN GÜNEŞ TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-1 7 İRFAN AKKAYA AK PARTİ
BURSA-1 7 ENGİN TAMER DEDE CHP
BURSA 1. BÖLGE 7 RİDVAN KILIÇOĞLU MHP
BURSA-1 7 ABDULKADİR BAYDUR EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-1 7 RESÜL KAPLAN İYİ PARTİ
BURSA-1 7 SUAT ŞENOCAK TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-1 8 ÖMER FARUK TEMİZTÜRK AK PARTİ
BURSA-1 8 SERKAN ÖZTÜRK CHP
BURSA 1. BÖLGE 8 SUAT ERMİŞ MHP
BURSA-1 8 MEHMET ALİ DOĞU EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-1 8 ÖZGÜR ŞİMŞEK İYİ PARTİ
BURSA-1 8 BUSENUR ÇOBAN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-1 9 SEMİH PEKSERT AK PARTİ
BURSA-1 9 ÖZGÜR YILDIZ CHP
BURSA 1. BÖLGE 9 EROL COMART MHP
BURSA-1 9 BERKAY AKKUŞ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-1 9 EVREN ŞAHİN İYİ PARTİ
BURSA-1 9 ADİ MURAT DEMİRHAN TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
BURSA-1 10 MİHRİMAH KOCABIYIK AK PARTİ
BURSA-1 10 CANAN AKIN ERDEM CHP
BURSA 1. BÖLGE 10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ MHP
BURSA-1 10 SERHAT ÇELİK EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
BURSA-1 10 FEYZA TEMEL İYİ PARTİ
BURSA-1 10 REFAYİ REFAYİOĞLU TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ