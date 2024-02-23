Bursa’da bulunan Kayapa-Yenişehir Fayı büyük İstanbul depremini etkiler mi?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bursa’da bulunan ve büyük bir deprem (7,3 büyüklüğünde) üretme riski bulunan Kayapa-Yenişehir Fayı'yla ilgili konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersoy, “Bursa’dan Yalova’ya kadar kısımları etkileyebilecek bir fay” dedi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un Bursa ve çevresinde büyük yıkım yaratma olasılığı bulunan fayla ilgili şunları söyledi:

* Yenişehir ve Kayapa arasında kuş uçuşu mesafe 95 km yaklaşık. Bu bölgelerde aktif faylar var ama yeni aktif faylar da bulundu. Alüvyon alanlar çok tehlikeli yapı stokları açısından.

* Üç üniversitenin yaptığı araştırmada Yenişehir ile Kayapa denilen bölgede bir fay zonu tespit edilmiş. Bu çok normal, çok sürpriz değil.

* Beklenen büyük Marmara depremini etkilemez. Bursa’dan Yalova’ya kadar kısımları etkileyebilecek bir fay. Uzunluğuna göre 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir.

* Periyot uzadıkça depremin büyüklüğü artar. Geçmişteki depremlerde tekrarlanma periyodu bulmaya çalışıyoruz. Artık korkuya geçiyor olmalıyız. Depremden etkilenmeyecek yer yok. Önemli olan yönetmeliklere uygun dirençli şehirler elde etmek zorundayız. Yeni fay gibi fayla bulunacaktır.