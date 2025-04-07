Bursa'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 20:39'da 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 7, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Mustafakemalpaşa (Bursa)
Tarih:2025-04-07
Saat:20:39:59 TSİ
Enlem:40.10583 N
Boylam:28.56889 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/p03z2ermkS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi