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Bursa'da korkutan fabrika yangını! Faciaya ramak kaldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının gece saatinde çıkması ve fabrikanın kapalı olması büyük bir faciayı önledi.

Haber Merkezi
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Bursa'da korkutan fabrika yangını! Faciaya ramak kaldı
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Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dokuma fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikanın kapalı olması büyük faciayı önledi.

Yangın gece saatlerinde fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

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