Bursa'da okullar bugün tatil edildi

Bursa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün (6 Şubat 2023) ara verildi.



Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Orhaneli, Mustafakemalpasa, Büyükorhan, Keles, Harmancık ilçeleri ile yüksek yeşimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği, şehrin diğer bölgelerinde yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı, yüksek kesimler basta olmak üzere, yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılması, Diyanet İsleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıflar da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim, ilköğretim ve orta öğretim kurumlar ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, mesleki eğitim merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ile özel öğretim kursları, çeşitli kurslar ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır."