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Bursa'da şüpheli mavi varil alarmı! Ekipler harekete geçti

Bursa'da boş arsada şüpheli şekilde duran mavi variller, AFAD ve Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

Haber Merkezi
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Bursa'da şüpheli mavi varil alarmı! Ekipler harekete geçti
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 2.Gündoğdu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arsada mavi varillerin bulunduğu gören vatandaşlar şüphelenerek durumu Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerine ve AFAD'a bildirdi.

Ekipler bölgede tedbir aldı

Şüpheli şekilde duran mavi varillerin yanına giden Zabıta ve AFAD ekipleri, varillerin içinde vazelin ile çeşitli tehlikeli maddeler bulunduğunu ve zamanla durmasından kaynaklı metan gazı meydana geldiğini tespit etti. Muhtemel bir patlamaya karşı ekipler bölgede tedbir aldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, boş arsaya atan geri dönüşüm firmasına 90 bin TL para cezası yazdı.

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