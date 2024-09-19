İsrail ordusu duyurdu: Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Hava saldırısı düzenlendi

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce gelmesi dikkati çekti. İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.

Hizbullah lideri Nasrallah açıklama yaptı

İsrail, Hizbullah lideri Nasrallah'ın siber saldırılar hakkında açıklama yapacağı saatte Lübnan'a bomba yağdırdı.

Bombardımanın ardından programını bozmayan Hizbullah lideri Nasrallah açıklamalarda bulunuyor.

Nasrallah yaptığı açıklamada, "Yara aldıysanız onlar da yara aldı. Şehitlerimizi anıyor, yaralılarımıza şifa diliyorum Lübnan hükümetine, hastane görevlilerine, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Salı günü Lübnan tarihindeki en büyük kan bağışının gerçekleştiğini belirten Nasrallah, "Bağışta bulunmak isteyen ve organ bağışı yapmak isteyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Nasrallah: Hiçbir ahlaki şeyi umursamıyorlar

Salı gününü özetlemek istiyorum. Düşman İsrail binlerce çağrı cihazını hedef aldı ve eş zamanlı olarak patlattı. Düşman bu operasyonla bütün ilkeleri çiğnedi. Ne ahlaki ne de insani olarak hiçbir şeyi umursamıyorlar. Hastanede çalışanlar, çarşıda olanlar, eczanede olanlar vardı. Birçok sivilin için kadınlar ve çocuklar da taşıyordu. Sadece Hizbullah savaşçıları değil onlar da taşıyordu. Bunu dünyada herkes kullanıyor, hastaneler, taşıma firmaları.

Çarşamba günü de telsizleri patlattılar. Ambulanslar veya hastanelerde olan telsileri patlattılar. Bu saldırılarda onlarca şehitler verdi. Bunların içinde kadınlar ve çocuklar dahil siviller var. Binlerce de yaralı var.

"İşledikleri suçun seviyesini gösteriyor"

Düşman çağrı cihazlarını hedef alıyor. 4 binden fazla cihaz vardı. Kadınlarda ve çocuklarda da bulunuyordu. Hedef alarak, bilerek patlattılar. En az 4 bin insanın bir dakikada öldürülmesini hedef aldılar. Sadece çağrı cihazlarından bahsediyorum. Bu düşmanın niyetiydi. İşledikleri suçun seviyesini gösteriyor.

İkinci gün yine bin kişi öldürmek, yüzlerce kişi de yaralamak istediler. İsrailli düşmanlarımız en az 5 bin kişiyi 2 dakika içinde öldürmek istedi. Hiçbir kural gözetmediler.

Buna ne diyelim; toplu soykırım. Çarşamba günü soykırımı diyoruz. Bu düşmanla yaptığımız savaşta, kanser tümörü İsrail kurulduğundan beri egemenliğimize ve güvenliğimize sürekli saldırıyor. Bu ya savaş suçu ya da savaş ilanıdır.

"Büyük bir güvenlik darbesi aldık"

Bu olayın sonucunu araştırdık. Bu cihazları bize satan firma bize ulaştırana kadar hepsine kısa sürede bakıp kısa sürede sonuç alacağız. Bu olayın nasıl gerçekleştiği tam olarak netleşecek. Teknik olarak bu olayı nasıl, hangi yoldan gerçekleştirdiler inceliyoruz. Hiç şüphe yok ki; gerçekleri görmemiz lazım. Biz büyük bir güvenlik darbesi aldık. Lübnan tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir darbeydi. Biz daha önce İsrail'le savaşımızda daha önce böyle bir saldırı almamıştık, galiba daha önce dünyada da böyle bir saldırı olmadı. Sadece İsrail değil, ABD, Batı, NATO arkasında. En yeni teknolojiye sahip olanlar karşımızda duruyor. Bu çatışmaya girdiğimizde fedakarlıklar veriyoruz ve zafer yolunda sürekli çaba harcıyoruz. Tarih boyunca bu savaşın etrafında olanlar biliyor ki, bazen biz galip geliyoruz bazen onlar. Salı ve çarşamba günleri bizler için ağır ve kanlı günlerdi. Bu sınavı da başarıyla geçeceğiz.

Lübnan sınırına yönelik savaş planına onay

Lübnan'da Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazları ve telsizlerin art arda patlatılmasının ardından gözler İsrail-Lübnan sınırına çevrildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ülkenin kuzey bölgesine (Lübnan sınırı) ilişkin savaş planını onayladığı belirtildi. Kısa süre sonra yapılan yeni açıklamada ise, "İsrail Savunma Kuvvetleri şu anda Hizbullah'ın kabiliyetini ve altyapısını zayıflatmak için Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vuruyor. Hizbullah onlarca yıldır sivillerin evlerini silahlandırdı, evlerinin altlarına tüneller kazdı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak Güney Lübnan'ı savaş bölgesine dönüştürdü. İsrail Savunma Kuvvetleri, bölge sakinlerinin evlerine dönmesini ve savaş hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.