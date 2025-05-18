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Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi, Eğriboz'da 4.4. büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09:56'da meydana gelen depremin 6.72 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi
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Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Eğriboz'da 4.4. büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09:56'da meydana gelen depremin 6.72 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. 

AFAD, depremin merkez üssü olarak Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale)" konumunu gösterdi.

Ege Denizi sabah saatlerinde de sallandı

AFAD, sabah saatlerinde de Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Saat 07:28'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedilmişti.

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