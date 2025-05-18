Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi, Eğriboz'da 4.4. büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09:56'da meydana gelen depremin 6.72 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Eğriboz'da 4.4. büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09:56'da meydana gelen depremin 6.72 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
AFAD, depremin merkez üssü olarak Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale)" konumunu gösterdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-05-18
Saat:09:56:38 TSİ
Enlem:38.79389 N
Boylam:23.30278 E
Derinlik:6.72 km
Detay:https://t.co/KoqBwQXbO5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ege Denizi sabah saatlerinde de sallandı
AFAD, sabah saatlerinde de Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.
Saat 07:28'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedilmişti.