Çanakkale'de feribot ücretlerine zam tepki çekti, GESTAŞ'tan açıklama geldi

Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. ücret tarifelerine yüzde 40 zam yaptı.

Tepki çeken zammın ardından 'maliyet artışı' açıklaması geldi.

Sözcü'nün yer verdiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesiyle, özellikle Bozcaada hattındaki fiyat artışıyla ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

1- Şirketimiz tarafından yürütülen deniz ulaşımında artan maliyetler göz önüne alınarak, 24.08.2024 tarihinden geçerli olmak üzere bütün hatlarda ücret tarifelerinde yüzde 40 artış yapılması zarureti hasıl olmuştur.

2- Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattı otomobil fiyatı 570 TL iken, 24 Ağustos 2024 tarihindeki yeni fiyat tarifesinde 795 TL olarak güncellenmiştir.

3- Ayrıca, 24.08.2024 tarihi itibariyle tüm hatlarımızda geçerli olan yeni ücret tarifesinde, yaya geçişlerindeki tüm fiyatlar sabit kalmış, yaya yolcu bilet fiyatlarına artış uygulanmamıştır.

4- Özellikle adalarda ikamet eden vatandaşlarımıza sunulan ' yüzde 50 indirimli geçiş avantajı' aynen korunmuştur. (Adakart geçiş ücreti 397,50 TL olmuştur.)"

Zam kararının ardından GESTAŞ sitesinde bulunan ücret tarifesine göre Geyikli-Bozcada seferlerinin güncel fiyatları şöyle oldu: