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İzmir'de hurda depolama alanında yangın çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda depolama alanında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi
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İzmir'de hurda depolama alanında yangın çıktı
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İlçedeki bir hurda depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile diğer kurumların araç ve personeli yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması devam ediyor

Yangının çevredeki ormanlık alana sıçrama riskinin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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