Çanakkale’de kanal çalışmasında işçiler göçük altında kaldı
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde, bir tarlada kanal yapımı sırasında toprak kayması sonucu işçiler göçük altında kaldı.
İHA
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Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Göçük altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.