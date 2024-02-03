Erdoğan, Hatay'da kura töreninde konuştu: Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Yapılan detaylı çalışmaların ardından deprem bölgesi genelindeki kesinleşmiş hak sahibi sayımız 390 bin olarak netleşmiştir.

- Bugün, 6 bin 572'si il ve ilçe merkezlerimizde, 703'ü de kırsalda olmak üzere 7 bin 275 hak sahibinin konutunun anahtarını teslim ediyoruz.

- Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz.

- İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz.

- Temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız.

- Amacımız, takip eden dönemde de her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturmaktır.

- Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak.

- Hedeflerimize doğru yürürken deprem, terör, ekonomik tuzaklar başta önümüzdeki muhtemel tehditleri de birer birer bertaraf etme kararlılığındayız.