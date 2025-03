Özgür Özel'den çağrı: 86 milyonu ses yükseltmeye, ayağa kalkmaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Dilek Kaya İmamoğlu, Saraçhane’ye geldi.

Özel’in konuşmasından CHP’nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen yurttaşları selamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Kimsenin kafası karışmasın, dünden beri olan bitenin bir adı var. O adı koyalım, dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 Mart darbe girişimidir. Bugün milletin iradesiyle yargı darbesiyle elinden alınmak istenmektedir. İstanbulluların tam 3 kez üstüste büyükşehire seçtikleri, emanet ettikleri, sizlerin kardeşim, ağabeysi, evladı Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbe girişimi milli iradeye yapılan darbe girişimidir. Ortada ne yolsuzluk vardır ortada ne bir terör örgütü ne bir çıkar örgütü vardır. Ama ortada minareye kılıf uydurmaya çalışan, görevlendirilmiş yargı cellatları vardır. Ne diyeceklerdi? Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasından, Recep Tayyip Erdoğan korkuyor, o yüzden mi gözaltına aldık diyeceklerdi?

Adı hukuksuzluktan başka bir işle anılmayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sadece bir aracıdır. Bir başsavcı, bir savcı, bir büyükşehir belediye başkanını, dünyanın çok bildiği şehrin belediye başkanını, Türkiye'nin gözbebeği, en büyük metropolün belediye başkanını haksızca iftiralarla, kumpaslarla aynı anda 5 dava açarak, Ekim'den bu güne 25 yıllık hapis cezası isteyerek. 35 yıl önce yüzlerce arkadaşıyla davet edilip geçiş yaptığı, 2 ders hariç, daha önce aldığı derslerden 10 tanesini yeniden aldığı, diplomasını aldığı üniversitenin 31 yıl sonra verdiği diplomasını vicdanı olan bir savcı, hukuku düşünen bir savcı, ülkeyi düşünen bir savcı yapabilir mi? Bunu kimin yaptığını biliyoruz. Bunu yaptıran geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor ve kendi sesini duyuyor; İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Kabusu olan o ses, o ses onu rahat bırakmıyor. Yeniden uykuya dalamıyor. Çünkü o sesi duyuyor. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Allah şahit hepimiz biliyoruz ki Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile onunla karşı karşıya girdiği 4 seçimi kaybettiği için. Birinde hazımsızlıkla iptal ettirdiği, bir diğeri tekrar seçim ve geçen yıl 31 Mart'taki üçüncü seçimle 3 seferdir Ekrem İmamoğlu'nu, bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor.

Bunun için yargıda sözünden çıkmayacak gözü kara, gözünü kin bürümüş birilerini alet ederek ederek yapıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anadolu'daki Trakya'daki kıymetli seçmenleri, MHP'nin kıymetli seçmenleri, düşünün, hatırlayın 12 yıl önce bu sefer yine başta aynı kişi. Ama bugün FETÖ terör örgütü dediği yapının savcılarına, hakimlerine, ordumuza kumpas kurdurarak ordu bana darbe yapacaktı yalanını uydurarak aynı böyle saldırılar yapıp, bu ülkenin genelkurmay başkanından terörist, kahraman askerlerinden terörist ya da bu ülkenin iyi yetişmiş subaylarından casus çıkartmadı mı? O gün önleri yapan savcılar şimdi ya Zekeriya Öz'ün kaçtığı gibi bir fare gibi kaçıp saklandılar ya da cezaevinde yatıyorlar. Apart değişti, talimatı alan değişti, talimat ve talimatı veren değişmedi. O gün o kötülüğü yaptıran da Recep Tayyip Erdoğan'dı, bugün bunu yaptıran da Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"Yenildin yine yenileceğini biliyorsun"

Ey Recep Tayyip Erdoğan sana sesleniyor, seni mertçe bir mücadeleye davet ediyorum. Ben CHP'nin genel başkanı olarak bütün üyelerime danışarak, en doğru adayı belirlemek için gayret sarf ettim, bir yol yürüyorum ve o yolun sonunda iktidar görüyorum, zafer görüyorum. Sen benim, bizim, bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayına karşı kendinde bir güç göremiyorsun. Ona kaybettin, yenildin, yine yenileceğini biliyorsun. Bunun için türlü kumpaslarla şu canım İstanbul'un evladına zulmediyor, onunla uğraşıyorsun. Sen çok seçimlere girdin, çok seçimleri de kazandın. Bu seçimi kazanamayacağın için bu hukuksuzluklara başvurmak yerine, madem öyle son cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olarak bir kenara çekilmeni, adayımın karşısına onunla mertçe rekabet edecek aday beklemeni bekliyorum.

"Mertçe bir mücadele için biz hazırız"

Demokrasi sessiz yığınların sesidir, hiçbir AK Partili seçmen, örneğin bir futbol müsabakası izlerken hakemin, kendi tuttuğu takımın kendi tuttuğu takımın formasıyla sahaya çıkmasını ister mi? Hiçbir MHP'li kendi kalesinin 1 metre, rakibin kalesinin 10 metre olmasını ister mi? Mertçe bir mücadele için biz hazırız, İstanbul hazır, Türkiye hazır, sana meydan okuyorum. Korkma Erdoğan, var mısın karşımıza çıkmaya, var mısın? Şu meydanda değil de meydana giremeyip dışarıda kalanlar kadar kalabalığı bulabilse, ama bulamıyor.

"Artık hiçbirimiz elimizdeki tapuya bakıp evim var diyemeyiz"

Kıymetli İstanbullular bu mesele artık Ekrem İmamoğlu meselesi olmaktan çıkmıştır. Mesele milletimizin tamamının meselesidir. Dün akşamdan bu sabahtan beri her geçen gün yıpratılan, sayfaları yırtılıp atılan her gün işlevsizleştirilen anayasa tamamen askıdadır. Dün akşam iptal edilen şey, Ekrem İmamoğlu'nun diploması değil Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesi hukuk güvencesi, mal güvencesi, can güvencesidir. Artık hiçbirimiz elimizdeki tapuya bakıp, evim var diyemeyiz. Diplomamıza bakıp mesleğim var, ruhsatımıza bakıp işim var diyemeyiz. Şunu biliyoruz ki kaybettiklerimizi geri almak için Ekrem Başkanı o kirli ellerden kurtarmak için, İstanbul'un iradesine sahip çıkmak için var gücümüzle birbirimize sarılmalı, safları sıklaştırılmalı, meydanları, sokakları hep birlikte doldurmalıyız.

"Bu mücadele tek başına, bir partiyle verilecek bir mücadele değildir"

Bugün, sabahleyin o kararı aldıklarında, bir karar daha aldılar. Ne dediler, '4 gün boyunca İstanbul'da gösteri yürüyüşü, toplantı, toplanmak yasaktır'. O kararı alanlara, aldıranlara söylüyorum, bu alanı görüyor musun? Bu meydanı görüyor musun? Bu mücadele tek başına, bir partiyle verilecek bir mücadele değildir. Biz Ekrem Başkan'ın arkasına yüzler, binler, on binler, milyonlar tüm Türkiye geçeceğiz, o yürüyecek, biz yürüyeceğiz. Ey Erdoğan meydanı duyuyor musun? Sen meydanlardan korkarsın, kalabalıklardan korkarsın, sokaklardan korkarsın ama İstanbul senden korkmuyor.

"Sizler sel oldunuz, aktınız koştunuz geldiniz"

Bugün Ekrem Başkan gözaltına alınıp, Vatan Emniyet'e götürüldü. Sizler sel oldunuz, aktınız koştunuz geldiniz. Ekrem Başkan'la her ne kadar görüştürmeyiz deseler de sizin gücünüzle, sizin enerjinizle, sizin enerjinizle avukatlarınız gittiler görüştüler. Ekrem Başkanın tüm gençlere, tüm üniversitelere, tüm sokaklara, tüm meydanlara, tüm yiğitlere binlerce selamı var, sizleri selamlıyor.

Hem benim hem partimin hem adayımızın çok önemli bir tespitimiz çok önemli çağrımız var. Biliyorsunuz CHP biliyorsunuz bütün demokratik süreçlerini işletip, karar organlarını çalıştırıp, bir kararı bütün üyeleriyle birlikte vermek için Cumhurbaşkanı adayını tüm üyeleriyle birlikte belirlemek için önemli bir adım attı. Bir çağrı yaptı ve Şubat ayı içinde 250 bin yeni üyesiyle birlikte 1 milyon 750 bin üyesiyle birlikte bir yola çıktı. Ancak şimdi yeni bir çağrımız var, o çağrı da şudur; dünya siyaset tarihi tek adamların, diktatörlerin nasıl geldiklerini nasıl bir ülkeyi ve kıtaları felaketlere sürüklediklerini yazar. Onlara karşı nasıl başarısız olan mücadeleleri anlatır. Ancak dünyada tek adamların, diktatörlerin nasıl gittiği konusunda örneğin geçmişte Arap baharı denilen dönemde bir meydana milyonların inmesi dışında bir çare, bir seçenek yoktur.

"Ekrem başkan'a Türkiye'nin gelecek cumhurbaşkanına sahip çıkmaya çağırıyorum"

Şimdi buradan Ekrem Başkan'ın selamıyla ve CHP olarak sadece CHP'lileri değil tüm siyasi görüşten ama bu diktatörlükten bu tek adam rejiminden bıkan, yoksulluktan bıkan, işsizlikten bıkan, açlıktan bıkan, güvencesizlikten bıkan, gelecek kaygısından bıkan milyonları pazar sabahı kalkmaya, sokaklara dökülmeye CHP'lileri bir sandıkta Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, olmayanlara diğer sandıkta dayanışmalarını göstermeye Ekrem Başkan'a Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanına sahip çıkmaya çağırıyorum.

Pazar günü binler, onbinler, milyonlar, on milyonlar hep birlikte sokaklardayız, sandıktayız, meydanlardayız. 86 milyonu itiraz etmeye, 86 milyonu ses yükseltmeye, 86 milyonu sesini duyurmaya, yanındakini ikna etmeye, uzaktakine sesini duyurmaya, mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum.

Kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Davetim Ekrem Başkan'ın sizlere hep söylediği gibi 23 Mart Türkiye'nin baharıdır. 23 Mart'ta sandık gelecek, Ekrem gelecek, dertler bitecek. 23 Mart sandığı erken seçimin müjdesidir, öncüsüdür.

23 Mart'ta Ekrem Başkana sahip çıkarak, sandıklara koşarak, partili partisiz herkesi Türkiye'nin baharına, demokrasi devrimine davet ediyorum.

Siz varsanız, şunu söylüyorum ki CHP'nin genel başkanı olarak ve bu memleketin bir evladı olarak bundan sonra Ekrem İmamoğlu millete emanet. Ekrem Başkan burada olsa bu mikrofon elinde olsa sizi böyle görse kararlı görse inançlı görse size şunu söylerdi; değerli evladı ve eşiyle birlikte biz de sizlere sesleniyoruz ki, herşey çok güzel olacak.