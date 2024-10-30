Canlı yayında gerginlik! Ümit Özdağ stüdyoyu terk etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı Sözcü TV canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a ilişkin çıkışı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tartışmadaki tavrını değerlendirdi.

Özgür Özel ve CHP'nin bu konudaki tutumunu eleştiren Özdağ, cevap hakkını kullanmak için CHP adına görevlendirilen Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın yayına bağlanma talebine karşı çıktı.

Stüdyoyu terk etti

Sunucunun Akdoğan'ı yayına bağlama ısrarı üzerine Ümit Özdağ, "Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir. Ben kamuoyu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu tartışmak için bir programa davet ediyorum. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benim bu programda muhatabım olamaz. Özgür Bey bağlanır, gelir konuşurum. Bunun dışında yayından ayrılırım, ondan sonra bağlanıp söylesinler...” diyerek stüdyoyu terk etti.