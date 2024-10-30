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Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İyi bir koordinasyonumuz, iyi bir iletişimimiz var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine düzenlediği operasyonlarda ABD ile Türkiye arasında "iyi bir koordinasyon ve iletişim" olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi
AA
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Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İyi bir koordinasyonumuz, iyi bir iletişimimiz var
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

AA muhabirinin TUSAŞ'a yönelik terör saldırısından sonra Türk Hava Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerine düzenlediği operasyonlarla ilgili iki ülke savunma bakanının yaptığı telefon görüşmesi hakkındaki bir sorusuna Ryder, ABD'nin "Türkiye'nin son terör saldırısıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini tekrar kabul ettiğini" belirtti.

"Türk müttefiklerimizle iyi bir koordinasyonumuz, iyi bir iletişimimiz var"

Ryder, ABD'nin PKK’yı bir terör örgütü olarak gördüğünü tekrarlayarak, "Bence burada öne çıkan başlık, iki liderin özellikle iki değerli NATO müttefiki ve ortağı olmakla ilgili olarak birbirlerini desteklemek için açık bir iletişim hattını sürdürmeye kararlı olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri hakkında yapması gerekenler üzerine iletişim kanallarının açık olduğunu belirten Ryder, "İki Bakan da bu konuda kararlı kalmaya devam ediyor. Türk müttefiklerimizle iyi bir koordinasyonumuz, iyi bir iletişimimiz var ve bunu bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilmişti.

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