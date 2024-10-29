Hamas: Ateşkes için arabulucuların önerilerine yanıt verdik
Hamas'ın yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Gazze'de kalıcı ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculardan gelen taleplere yanıt verdiklerini duyurdu. Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculardan gelen taleplere yanıt verdiklerini duyurdu.
Hamas'ın yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, düzenlediği basın toplantısında, Hamas’ın ateşkes müzakerelerine ilişkin olarak, arabulucuların ateşkes ve esir değişimi konusunda yeni önerileri değerlendirme talebine yanıt verdiğini söyledi.
Ayrıntı vermedi
Bu kapsamda bazı görüşmeler yapıldığını ve başka görüşmelerin de yapılacağını belirten Ebu Zuhri, ayrıntı vermedi.
Hamas yetkilisi, Gazze'deki halkın sıkıntılarını sona erdirecek, ateşkesi kalıcı hale getirecek, işgalin tamamen sona ermesini ve İsrail'in bölgeden çekilmesini sağlayacak, ablukanın kaldırılmasını, yardım, destek ve barınma sağlanmasını, yeniden yapılanmayı ve esir takası anlaşmasını içeren her türlü anlaşma veya fikre açık olduklarını kaydetti.