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Hamas: Ateşkes için arabulucuların önerilerine yanıt verdik

Hamas'ın yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Gazze'de kalıcı ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculardan gelen taleplere yanıt verdiklerini duyurdu. Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculardan gelen taleplere yanıt verdiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Hamas: Ateşkes için arabulucuların önerilerine yanıt verdik
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Hamas'ın yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, düzenlediği basın toplantısında, Hamas’ın ateşkes müzakerelerine ilişkin olarak, arabulucuların ateşkes ve esir değişimi konusunda yeni önerileri değerlendirme talebine yanıt verdiğini söyledi.

Ayrıntı vermedi

Bu kapsamda bazı görüşmeler yapıldığını ve başka görüşmelerin de yapılacağını belirten Ebu Zuhri, ayrıntı vermedi.

Hamas yetkilisi, Gazze'deki halkın sıkıntılarını sona erdirecek, ateşkesi kalıcı hale getirecek, işgalin tamamen sona ermesini ve İsrail'in bölgeden çekilmesini sağlayacak, ablukanın kaldırılmasını, yardım, destek ve barınma sağlanmasını, yeniden yapılanmayı ve esir takası anlaşmasını içeren her türlü anlaşma veya fikre açık olduklarını kaydetti.

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