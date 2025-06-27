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ABD’de akıllara durgunluk veren kaza: TIR, sepetli vinç üzerinde çalışan işçiye çarptı (Video)

ABD’nin Louisiana eyaletinde seyreden bir TIR, sepetli vinç üzerinde trafik ışığı bakımı yapan elektrik işçisine çarptı. Şans eseri can kaybı yaşanmayan kaza, araç kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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ABD’de akıllara durgunluk veren kaza: TIR, sepetli vinç üzerinde çalışan işçiye çarptı (Video)
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ABD’nin Louisiana eyaleti akıllara durgunluk veren bir kazaya sahne oldu.

Livingston Parish bölgesindeki bir otoyolda seyreden TIR, sepetli vinç üzerinde trafik ışığı bakımı yapan bir elektrik işçisine çarptı.

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde virajı alan TIR'ın üzerinde işçi bulunan vinç sepetine çarptığı ve olay yerindeki diğer çalışanın paniğe kapıldığı görüldü.

Kazaya karışan elektrik işçisinin hafif yaralandığını duyuran polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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