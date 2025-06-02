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Canlı yayında 'grev' gerginliği! Cemil Tugay: Bu ne biçim bir laf!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 bin belediye işçisinin greve çıkmasıyla ilgili katıldığı bir yayında grev kırıcılıkla suçlanmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Canlı yayında 'grev' gerginliği! Cemil Tugay: Bu ne biçim bir laf!
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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamadı ve işçiler greve çıktı. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve belediyeden birçok kişi biriken çöpleri toplamaya kalkması üzerine, grevdeki işçiler ve sendika Tugay’ı grev kırıcılıkla suçladı.

Tugay'dan tepki: Bu ne biçim laf, ifadenizi düzeltin!

Tugay, TELE-1 canlı yayınına katıldı. Canlı yayın spikeri İnan Demirel'in sorduğu "Sayın Başkan, İzmir'de dün akşam çok topladınız, çöp topladığınız için sizi grev kırıcılıkla suçlayanlar oldu" sorusu üzerine Tugay, “Bu ne biçim bir laf. 4,5 milyon İzmirliyi temsil eden bir belediye başkanıyım. Ben sendika üyesi miyim de grev kırıcı olacağım, bu ifadelerinizi düzeltin, sözlerinize dikkat edin" dedi.

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