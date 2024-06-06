Canlı yayında kan donduran iddia: 'Babaannem, halam ve amcam birini öldürüp kıyma makinesinde çekti'

Dün Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mehmet adlı bir kişi, Kahramanmaraş'ta kaybolan ve birlikte yaşadığı 33 yaşındaki Güllü Çolak'a 2 aydır ulaşamadığını söyledi. Bugünkü programda ise Müge Anlı, "Güllü'yü ararkan bir sürü şeyler ortaya çıktı. Güllü'nün kimden kaç tane çocuğu var ben anlamadım. Güllü'nün bugün senden önceki eşi de buraya geldi; Murat Bey. Aslında Murat hem Güllü'ye kızgın, hem de sana kızgın. Sen de onun karısını kaçırmışsın. Bir de Ahmet vat. Ahmet de Güllü Hanım'ın yeğeni" dedi.

Kan donduran iddia: Birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler

Müge Anlı, "Ahmet geldiğin için teşekkür ederim. İnsanın bildiklerini saklaması doğru değildir. Sen halan Güllü'nün evlilik vaadiyle dolandırma işi yaptığını iddia ediyorsun. Ama arkadaşlarımıza bir şey daha anlatmışsın. 'Halam Güllü, annesi Cennet ve halam Güllü'nün erkek kardeşi olan Durdu amcam Kahramanmaraş'ta yine bir adama musallat oldular. 7-8 yıl önce oldu bu olay. Adam çok zengindi, parasını yediler. Adam da işe uyanınca bunlara taktı, belalı bir adamdı. Hatta Durdu amcam bu adamdan korktuğu için adını Taner olarak değiştirdi. Adamdan kurtulamayınca eve konuşmak için çağırdılar ve öldürüp kıyma makinesinde çektiler. Cennet babaannem sürekli o adam ne pis kokmuştu diye anlatırdı' demişsin. Kim bu adam bilmiyoruz. Yani şimdi Ahmet de bunu söyleyince bunu saklayamayız" ifadelerini kullandı.

Birlikte yaşadığı Güllü'yü aramak için programa başvuran Mehmet iddiayla ilgili, "Ben 2011 yılında birini öldürdüler diye duydum. Telefonda onu boşluğuna gelip dedi. Et makinesiyle çektiğini söyledi. Kim olduğunu bilmiyorum. Benim bildiğim o. Bana bir şey anlatmadı. Dengesiz olduğu için sormam" dedi.

"Babaannem, halam, amcam, üçlü çete"

Programa katılan Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet, "Murat abiyi Mehmet'e kardeşi olarak tanıttı babaannem. Amcam, halam, babaannem bildiğin çete ya. Bildiğin üçlü çete. Diğer halam için 'Kendini astı' dediler. Rahmetli halam arkadan boğulmuş gibiydi. Şikayetçi olmadıkları için otopsi yapılmamış. Bunların sürekli dilinde. Mesela bununla ters düştüler diyelim. 'Biz adamı kıyma makinesinden çektik, sana neler yaparız' diyorlardı. Biz ergendik, anlatıyorlardı. O zaman olay tazeydi aralarında konuşuyorlardı. Babaannem bir yıl boyunca o olay aklına gelirmiş, midesi bulanırdı. Yerlerdeki kanları ona sildirmişler. Midesi bulanıyordu. Kokusunu falan da söyledi işte. Aklına geldikçe midesi bulanırmış. Biz sonradan ciddiye aldık bu konuyu. Yanımızda birkaç kişiyi tehdit ettiler. Telefonda birini tehdit ediyorlardı, 'Kıyma makinesinde çektik adamı, lavaboya kanını akıttık, kanını falan da akıttık, kimse bulamadı. Sana neler yapmayız dediler' Aile içinde anlatıyorlardı" ifadelerini kullandı.