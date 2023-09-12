Çaya üst üste zam: 1 kilo çay kaç lira oldu?

Çayda tiryakinin ağzının tadı kaçtı. Çaykur çaya yeniden zam yaptı. Artış yüzde 100'e yaklaştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, çay fiyatına 3,5 ayda dördüncü zam yapıldı. Çaykur çayın kilogram fiyatına 12 Eylül'de yüzde 15 oranında yeni bir zam yaptı.

Çay fiyatlarına üst üste zam

8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, 14 Temmuz'da yüzde 9,5 oranında ikinci bir zam yaptı. 15 Ağustos'ta ise çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam yapıldı. Son olarak bugün itibariyle çaya yüzde 15 bir zam daha yapıldı.

Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 97 günde toplam yüzde 88,2 oranında zamlandı.

1 kilo çay marketlerde kaç TL?

Çaykur Tiryaki 1000 gr çayın fiyatı bazı online marketlerde 199 TL'ye kadar satışa sunuluyor.

TÜİK Ağustos ayı verilerine göre ise "çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri"ndeki fiyat artış oranı aylık bazda yüzde 7,17 olarak gözükürken, yıllık artış ise yüzde 54,61 olarak açıklandı.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs'ta yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.