Cem Garipoğlu'nun DNA raporu çıktı, Rezan Epözdemir'den ilk açıklama: Naylon poşete dikkat çekti

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan DNA örneklerinin baba ve anneyle uyuştuğunu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Garipoğlu'nun mezardan alınan örneklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğunun açıklanmasının ardından Münevver Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den ilk açıklama geldi.

"Bize rapor tebliğ edilmedi"

Halk TV canlı yayınına katılan Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarında bulunan naylon poşete dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bize rapor tebliğ edilmedi. Sistemden de raporu göremiyoruz. Sistemde taranmış bir rapor yok. Öncelikle biz raporu inceleyeceğiz, bilimsel ve hukuki perspektiften değerlendireceğiz. Eğer bilimsel ve hukuki dayanaktan yoksun, mesnetsiz olduğunu düşünüyorsak şüphesiz ki rapora itirazlarımızı sunacağız. Öncelikle incelememiz ve esaslıca değerlendirmemiz lazım. UYAP sisteminde de an itibarıyla taranmış bir rapor yok. Diğer taraftan müvekkillerimin kafasında soru işaretleri vardı.

Poşete dikkat çekti

Mesela mezar taşının çok bakımsız olması, mezar 2 katlı. Alt kata indiğinde bir naylon poşet var. Naylon poşet 30x30 santimetre ebadında. Biz onunla ilgili inceleme talebinde bulunduk. O talebimizle ilgili de bugün karar verilmesini bekliyoruz. Oradan DNA ve parmak izi incelemelerini istemiştik. 10 yılın sonunda bir şeffaf naylon poşet çıkıyor mezardan. Fethi kabir tutanağında da var. Hangi koşullarda oraya bırakıldığını bilmiyoruz. Bu da önemli bir şüphedir. Makul şüpheler var çok önemli. Burada DNA ve parmak izi incelemesi istedik. Umut ediyoruz ki poşetteki incelemeler de yapılır."