Cem Yılmaz, 16 milyon takipçili X hesabını kapattı! Ünlülerden 'Bluesky' göçü

Sansür iddialarıyla son dönemde gündeme gelen ve sahibi Elon Musk olan X platformunda göç hızlandı. Farah Zeynep Abdullah'dan Enis Arıkan'a kadar pek çok ünlü isim, Instagram hesaplarından X'i terk ederek Bluesky'a geçtiklerini duyurdu.

Cem Yılmaz hesabını askıya aldı

Türk ünlüler arasında X'te 16 milyon'u aşkın takipçisiyle en çok takip edilen isimlerden biri olan Cem Yılmaz hesabını askıya aldı.

Cem Yılmaz, X hesabını kapatmadan önce Twitter'ın alternatifi olan Bluesky'a geçtiğini takipçileriyle paylaştı. Yeni hesabını paylaştığı linkin açılmaması nedeniyle Cem Yılmaz, Elon Musk'a son kez isyan etti. Cem Yılmaz'ı Bluesky de an itibarıyla 16 bin kişi takip ediyor.

Son dönemdeki siyasi tartışmalarla ilgili paylaşımlar yapan birçok kullanıcının profillerine erişim engeli getirilmesi, ifade özgürlüğü konusunda endişelere yol açtı. Bu durum, birçok ünlü ismin X yerine alternatif platform olan Bluesky’a yönelmesine neden oldu.

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey destekliyor

Bluesky, Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'nin desteklediği ve başlangıçta Twitter'ın bir yan projesi olarak geliştirilen platform olarak öne çıktı.

Kullanıcıların daha fazla kontrol sahibi olmasını hedefleyen açık bir protokol olan AT Protocol üzerine kurulu olan Bluesky'ın tek bir şirketin kontrolünde olmayan bir yapıya sahip olması sayesinde uygulamada sansür ve algoritma manipülasyonu gibi sorunlar azaltıldı.

X'i bırakarak Bluesky'a geçiş yapan ünlüler;

Cem Yılmaz, Melis İşiten, Farah Zeynep Abdullah, Kalben, Müjde Uzman, Şebnem Bozoklu, Melek Mosso, Şahan Gökbakar, Enis Arıkan, Sedef Avcı, Demet Evgar, Deniz Seki, Mesut Sure..