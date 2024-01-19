Cem Yılmaz'dan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı paylaşımı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Komedyen Cem Yılmaz, G.O.R.A filmine göndermede bulunarak Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya yaptığı esprili paylaşımla başarılar diledi. Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.