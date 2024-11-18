Cenaze hastaneden çıkarılamadı! Ecevit'in baldızı için Özgür Özel devreye girdi

Eski Başbakan ve eski DSP Genel Başkanı rahmetli Bülent Ecevit'in vefatından sonra, Asude Aral, Rahşan Ecevit ile birlikte Oran semtindeki Ecevitlere ait evde yaşamaya başladı. Rahşan Ecevit'in vefatından sonra bir süre evde yalnız yaşayan Asude Aral rahatsızlıkları artınca 23 Eylül 2023'te özel bir bakım evine yatırıldı.

22 Ekim 2024'te ise rahatsızlıkları artınca Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Asude Aral, 14 Kasım'da vefat etti. Aral'ın cenazesi dört gündür hastaneden çıkarılamıyor.

Halıcı: Çok üzücü bir durum

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün haberine göre Cenazeyi teslim almak için uğrasan eski DSP Milletvekili ve Ecevit Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı, "Cenazenin çıkarılması, cenazenin alınması için kimseden yardım alamadık. Çok üzücü bir durum" dedi.

"Kardeşleri yurt dışında olduğu için gelemiyor"

Ecevit Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halıcı, yaşananları "Asude Hanım'ın cenazesini alıp defnetmek istedik. Ancak akrabalık ilişkimiz olmadığı için hastane yönetimi cenazeyi bize teslim etmedi. Asude Aral, Ecevit Vakfı'nın bağışçısı olduğu gibi vefatına kadar da vakfımızın yönetim kurulu üyesiydi. Kardeşleri yurt dışında olduğu için gelemiyor. 15 gün içinde teslim alınamaması halinde cenazenin alınabileceğini söylüyorlar. Ben 3 dönem milletvekilliği ve DSP Grup Başkanlığı yaptım. Ecevit ailesinin iyi gününde değil kötü gününde de vazifelerimi yaptım. Ancak hastanedeki emaneti bir türlü alamıyoruz; bu da beni çok üzüyor. Merhumun cenazesi, daha fazla hastane morgunda tutulmamalı. Rahşan Hanım'ın ve Bülent Bey'in kemikleri sızlatılmamalı." diyerek anlattı.

CHP lideri Özel devreye girdi

Ecevit'in baldızının cenazesinin hastaneden bir türlü alınamadığını öğrenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emrehan Halıcı'yı ve Sözcü yazarıSaygı Öztürk'ü telefonla aradı. Özel, "Sözcü'deki haberden durumu öğrendim, üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırım" dedi.

Özel: Gelişmeleri ben de yakından takip edeceğim

Özel, Sözcü'ye "Haberinizi okuyunca Emrehan Bey'i aradım. Asude Hanım'ın ABD'deki akrabalarından cenazenin alınabilmesi için muvafakat yazısı gerekiyormuş; bunun için uğraştığını söyledi. Ben de elimden geleni yapacağımı söyleyince Ecevitlerin ayrıcalık istemediklerini hatırlattı. Daha çok desteği hastane yetkililerinden beklediklerini söyledi. Gelişmeleri ben de yakından takip edeceğim." açıklamasıın yaptı.